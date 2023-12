Moralisti moralizzati | che orrore Ferragni e la beneficenza farlocca

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gaia lex, sed lex. Chiaramultata (con imbarazzo) dall’Antitrust per falsasul pandoro: trust, alla lettera, significa fidarsi. Difatti si erano fidati in tanti di quell’annuncio, in soldoni: se comprate il dolce di Natale, finanziate un urgente macchinario da donare al Regina Margherita di Torino un costoso prezioso e nobile strumento per curare bambini torturati da malattie terribili già dal nome: osteosarcoma, Sarcoma di Ewing. I più disgraziati fra tutti, quelli che il Natale lo passano in corsia, quelli che, ogni tanto, una popstar va a visitare, nel riserbo più assoluto, con un codazzo di telecamere e cameramen da telefonino casualmente sul posto. Certo, il pandoro costava quasi il triplo, 9,90 anziché 3,70, ma cos’erano quegli spiccioli davanti alla certezza di fare qualcosa di splendido, di benefico, di natalizio davvero, ...