(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nondipotrebbe trattarsi, considerato che le ultime mosse di– parliamo di fine novembre – comprendono un primo tentativo di quotarsi in borsa negli Stati Uniti.ha infatti presentato domanda di IPO (initial public offering, si tratta di una operazione finanziaria tramite cui una società privata, che fino a un dato momento è stata posseduta da un numero ristretto di azionisti, inizia a vendere le proprie azioni al pubblico). Considerate lein atto e gli ultimi sviluppo a livello legale,potrebbe aver scelto di colpirein un momento delicato per l’azienda – quello del tentativo di quotarsi in borsa, appunto – per mettere i bastoni tra le ruote e procurare grattacapi, dando fastidio con le accuse fatte anche a livello ...

USA: Un candidato repubblicano con le idee chiare

...sulplutocratico "In questo Paese c'è un cartello ESG" "Blackrock, State Street e Vanguard. ... quellaè concorrenza" "It's an ESG cartel in this country" "Blackrock, State Street and ...

Monopoli in Azione: "Abbondanza di abitazioni, ma non alla portata di tutti. Cittadini costretti a trasferirsi nei paesi ... Maria Luisa Saponara

Epic vince contro Google: Play Store è monopolio. Perché Google ha perso dove Apple ha vinto DDay.it

GdF Avellino e Agenzia dei monopoli donano 5mila litri di carburante ai VvF

Nei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative congiunte a tutela della qualità dei prodotti petroliferi immessi in commercio, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Do ...

Monopolio e non solo: le possibili cause delle controversie tra Shein e Temu

Tra i recenti tentativi di crescita di Shein c'è anche quello di quotarsi in borsa negli Stati Uniti ...