Mondiali Giovanili di Vela | Italia splendida a Buzios | fa sei medaglie di talento

(Di venerdì 15 dicembre 2023)– Arrivano sei splendidedaidi, che si sono disputati a, in Brasile. Il bilancio vede un oro, tre argenti e un bronzo tricolori in bacheca. La cronaca delle gare e le interviste (feder.it) Si parte con l’oro nell’ILCA 6 M di Mattia Cesana bravo a concludere nel migliore dei modi una settimana impegnativa. Emma Mattivi nella categoria femminile raccoglie l’argento controllando nell’ultima regata gli attacchi dell’irlandese che la insidiava al secondo posto. Argento anche per il 29er M/Mix con Alex Demurtas e Giovanni Santi che coronano un ottimo mondiale. Stessa posizione per Leonardo Tomasini nella classe iQFOiL M che chiude blindando il secondo posto. Terzo gradino del podio per Riccardo Pianosi nella classe Kite M ...