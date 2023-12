Mondiali club | Urawa in semifinale col Manchester City

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Una rete dell'olandese Alex Schalk ha permesso ai giapponesi dell'Reds di battere i messicani del Leon e così qualificarsi per le semifinali del Mondiale Fifa per, in corso a Gedda (Arabia ...

Una rete dell'olandese Alex Schalk ha permesso ai giapponesi dell'Urawa Reds di battere i messicani del Leon e così qualificarsi per le semifinali del Mondiale Fifa per, in corso a Gedda (Arabia Saudita), dove affronteranno il Manchester City. I vincitori della Champions League d'Asia sono andati in vantaggio al 33' della ripresa e poco dopo il Leon è rimasto in ...

