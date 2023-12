Mondiali club | l' Al Ahli elimina l' Al Ittihad di Benzema

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'Al Ahly ha battuto 3 - 1 l'Aldi Karima Gedda, qualificandosi per le semifinali del Mondiale Fifa per, in Arabia Saudita. I campioni d'Africa affronteranno i brasilianI del ...

L'Al Ahly ha battuto 3 - 1 l'Al Ittihad di Karim Benzema a Gedda, qualificandosi per le semifinali del Mondiale Fifa per, in Arabia Saudita. I campioni d'Africa affronteranno i brasilianI del Fluminense. Una delusione per l'ex attaccante del Real Madrid, che ha segnato l'unica rete dei suoi, ormai nel recupero e ...

Il club nipponico ha trionfato nell'ultima edizione della Champions League asiatica. Nella sfida odierna contro i messicani del Leon, l'Urawa si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Schalk e si è ...