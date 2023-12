Mondiale per Club 2023 | Urawa Reds | 1-0 al Leon | c'è il City in semifinale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Inizia oggi ilper, che si disputa a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 12 al 22 dicembre. SQUADRE PARTECIPANTI Manchester Cit...

Juve e Mondiale per club, ranking Fifa o Uefa Spunta una possibile data

Alla prima edizione del nuovoclub manca ancora un anno mezzo, mastabilire saranno decisivi i prossimi mesi. Tra i club europei sono già qualificate le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (...

Ranking Uefa: la TOP 15, la posizione delle italiane, chi va al Mondiale per club e alla Super Champions Calciomercato.com

Mattarella: 'guerra mondiale a pezzi, monito Papa Francesco più che mai attuale'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma dobbiamo constatare che il pericolo maggiore arriva dagli sciagurati comportament ...

Juve e Mondiale per club, ranking Fifa o Uefa Spunta una possibile data

Si avvicina il momento della comunicazione di quale coefficiente verrà preso in considerazione per la qualificazione alla prima edizione della competizione in programma negli Usa tra giugno e luglio 2 ...