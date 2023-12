Moncada promuove Jovic | potrebbero cambiare i piani sul mercato

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ai microfoni di Milan TV Geoffreyha usato parole di elogio nei confronti di Luka. «Sta facendo cose interessanti da cinque partite» ha detto il responsabile dell’area scouting rossonera. A gennaio il Milan è intenzionato a sondare ilalla ricerca del nuovo Giroud (un centravanti giovane da affiancare al francese e da “trasformare” poi in titolare quando l’ex Chelsea avrà meno energie) ma seconfermerà il trend delle ultime settimane, inegli uffici del Portello. L’emergenza in attacco per Stefano Pioli è definitivamente rientrata. Merito anche dell’ex Real Madrid e Fiorentina che da Milan-Borussia Dortmund alla sfida del St James’ Park ha attivato il turbo mettendo in mostra tutte le sue qualità. Già contro i ...