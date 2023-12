Mirko Brunetti ha inviato un aereo per Perla Vatiero al GF Ciro Petrone fa chiarezza

... Angelica Baraldi e Ciro Petrone , che avevano stretto un bel legame cone, ovviamente, con la Vatiero ancora in Casa. Ma, hold on a second , la partecipazione degli ex coinquilini ha ...

Greta Rossetti intende lasciare il GF: Se Mirko Brunetti mi chiede di tornare insieme, esco Fanpage.it

Grande Fratello, la madre di Greta a proposito di Mirko: “Il pubblico lo ha eliminato perché…” Isa e Chia

Mirko Brunetti ha inviato un aereo per Perla Vatiero al GF Ciro Petrone fa chiarezza

Mirko Brunetti ha inviato un aereo per Perla Vatiero al Grande Fratello Ciro Petrone fa chiarezza sulla questione: cosa è successo.

Mirko invia aereo a Perla Ciro Petrone rivela il retroscena – GF

Il mistero dell’aereo sopra la Casa del Grande Fratello Nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio giallo riguardo a un aereo che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello. Il 14 dicembre, Perla ...