Ministero dell' Istruzione e Aci insieme per l' educazione stradale

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Ile del Merito e l'Automobile Club d'Italia rinnovano l'accordo per la formazione continua negli istituti scolastici in tema di mobilità responsabile e sostenibile. L'intesa - firmata oggi a Roma dal ministroe del Merito, Giuseppe Valditara, e dal presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani - rinnova la sinergia avviata nel 2020 con il progetto EduStrada e potenzia l'interazione istituzionale a vantaggio degli studenti di ogni ordine e grado, che beneficiano di moduli formativi aggiornati e completi in tema di sicurezza. In particolare, spiega un comunicato, le parti si impegnano a promuovere laboratori didattici per far conoscere ai ragazzi le peculiarità del territorio di residenza e centrare l'attenzione sulle cause ...