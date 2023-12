Milan | Tomori | “Ecco cosa ci siamo detti all’intervallo contro il Newcastle…”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Fikayo, difensore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista parlando del suo presente ale non solo

Tomori: 'Mi sento milanista, spero di non avere infortuni. Con Pioli lavoriamo...'

Commenta per primo Il difensore del, Fikayo, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui è tornato a parlare dell'uscita dalla Champions ricadendo in Europa League, del ritorno di Ibra e del suo futuro. INFORTUNI - '...

Milan, intervista a Fikayo Tomori: "Mi sento milanista" Sport Mediaset

Milan, Tomori: “Infortuni Fanno parte del gioco, ma spero di non averne…” Pianeta Milan

Tomori: "Dobbiamo fare meglio delle ultime partite, sono"milanista"

Fikayo Tomori e il Milan: un amore destinato a durare. Le sue prestazioni fanno brillare gli occhi. Il punto... Sul fatto che ormai Fikayo Tomori sia un… Leggi ...

Milan, Fikayo Tomori a cuore aperto sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di "Sportmediaset", il difensore del Milan Fikayo Tomori, tra i vari temi trattati, si è soffermato sul ritorno come dirigente da parte di Zlatan Ibr ...