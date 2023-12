Milan | sorrisi da Milanello | Kjaer torna a lavorare in gruppo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023)in! Le ultimissime novità daello dall’allenamento di oggi: il danesea disposizione Arrivano importantissime novità dall’ultimo allenamento delin quel diello. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Simonto finalmente in. Il danese ha svolto la seduta con il resto dei compagni e viaggia verso il recupero completo. Una buonissima notizia per il club rossonero, che recupera pezzi in una zona di campo duramente colpita dagli infortuni.