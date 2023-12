Milan-Monza | la probabile formazione biancorossa | novità in attacco

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In vista dilanon riserva particolare sorprese. Palladino sa dell’importanza della partita e per questo si prepara a far scendere in campo unamolto simile a quella che ha vinto contro il Genoa, ma con una piccolain. Nel 3-4-2-1 dell’allenatore italiano il portiere sarà ancora Di Gregorio. L’estremo difensore italiano è stato autore fin qui di una stagione di altissimo livello, protagonista in più occasioni di parate fondamentali. Non a caso ilcon 14 gol subiti è la quarta miglior difesa di tutta la Serie A, tanto che Di Gregorio è stato accostato alcome possibile sostituto di Maignan. La linea di difesa a tre sarà invece composta da ...