Milan-Monza | i rossoneri a due giorni dal match giocherebbero così

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In vista disi preparano a scendere in campo con un solo obiettivo: vincere. A duedalPioli ha ricevuto due buone notizie dall’allenamento, con Kjaer e Chukwueze che sono tornati in gruppo. I due giocatori sono quindi ormai recuperati, ma la loro presenza dal primo minuto contro la squadra di Palladino è ancora in dubbio. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta ilvorrà tornare subito a portare a casa i tre punti: andiamo alla scoperta della probabile formazione rossonera. Pioli riparte dalle certezze: il portiere sarà Maignan. Problemi in difesa, dove Kalulu, Thiaw e Pellegrino sono infortunati. Oltre a loro sarà out anche Calabria, squalificato. In loro assenza la difesa potrebbe essere composta da Florenzi, Tomori, Hernandez e Bartesaghi, con ...