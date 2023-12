Milan | Moncada | ‘Vogliamo fare qualcosa di più per i tifosi’

Qual è il vero Milan

...conferma l'analisi fin qui ripetuta in modo ossessivo e cioè che i guai per Pioli e per il... a pari punti col Psg"), che si è poi intrattenuto a lungo con Leao, e Geoffrey, capo scout ...

Milan, Moncada volta pagina: "Ora torniamo forti sul campionato" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Moncada: “Peccato, vicini al passaggio del turno: ora forti sul campionato” fcinter1908

Milan, tre allenatori per tre dirigenti: le preferenze sulla panchina rossonera

Milan, la vittoria in Champions League contro il Newcastle non rende immacolato l’attuale tecnico rossonero. Vediamo i nomi degli allenatori in ballottaggio ...

Chukwueze-Jovic, segnali importanti: c’è vita dal mercato (oltre Pulisic)

In campionato contro il Monza sarà turnover per il Milan: i due sono candidati alla maglia da titolare per far rifiatare Giroud e lo stesso ex Chelsea ...