Milan | l’Europa League per continuare a crescere | pro e contro

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Inutile girarci troppo intorno:per questo, in estate nato con grandi ambizioni, è quasi un fallimento. Quasi, perché nel cuore dell’analisi non si può non tener conto di un particolare (che particolare sotto sotto non è): i rossoneri sono stati sorteggiati nel girone di Championscon tre squadre potenzialmente di fascia altissima, a cominciare dal Paris Saint-Germain campione di Francia. Un girone infernale che il Diavolo ha salutato con una goccia di amarezza ma a testa alta, sprofondando nella seconda competizione UEFA. Insomma, alla fine questose l’é giocata, alla faccia dei tanti che a settembre lo davano completamente spacciato. Ora proverà a farsi valere ai piani più bassi: lì può riprendere il proprio percorso di crescita. Quali pro e quali ...