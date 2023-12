Milan | Kjaer torna in gruppo | le novità in vista del Monza

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Buonein casa: Simonto in. Nel corso dell’allenamento odierno il difensore danese si è allenato con i compagni e a due giorni dalla sfida contro ilaumentano le possibilità di vederlo in campo.è out ormai da mesi ma il suo recupero sarebbe fondamentale per Stefano Pioli. L’allenatore rossonero è infatti alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Per il momento non è ancora chiaro se il danese riuscirà o meno a essere titolare per il match di domenica alle ore 12:30. Molto dipenderà dall’allenamento in programma domani. Con Kalulu, Thiaw e Pellegrino infortunati e Calabria squalificato, il recupero dipotrebbe essere decisivo. Con il danese al centro della difesa, infatti, Theo Hernandez ...