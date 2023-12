Milan | Furlani | Moncada e Pioli alla festa di Natale delle giovanili

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’allenatore del, Stefano, il CEO Giorgioe il direttore tecnico Geoffrey, oltre al Youth Sector manager Vincenzo Vergine, hanno festeggiato insieme allerossonere ila San Siro. “La storia di ACracconta di un club capace di riconoscere e coltivare i talenti – sottolinea una nota della società -. È fondamentale proseguire e consolidare questa identità, al fine di valorizzare i giovani talenti e fare in modo che diventino funzionaliprima squadra. Guardando con determinazione al futuro, il club rossonero continua a supportare e sviluppare il talento giovanile, consapevole che sono loro il cuore e il futuro del”. SportFace.

Milan, chieste informazioni per Lenglet: la trattativa col Barcellona

...di interrompere in anticipo il prestito per trovare una nuova soluzione per lui e qui si inserisce l'idea del. LA DIFFICOLTA' - Nei contatti portati avanti da Moncada, D'Ottavio econ i ...

Milan, Furlani: "Ibra è un vincente e ci aiuterà. Stasera ce la giochiamo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Newcastle-Milan, Furlani al canonico pranzo UEFA | Champions League News Pianeta Milan

Calciomercato Milan, c’è Lenglet per la difesa

Calciomercato Milan, c’è Lenglet per la difesa L’approdo del Milan in Europa League, e dunque la conferma del percorso europeo anche nella seconda parte di stagione, unite a campionato e Coppa Italia, ...

Milan: asse caldo con il Barcellona, si muove qualcosa

Il Milan cerca rinforzi in difesa: possibile acquisto dal Barcellona con il nome di Clement Lenglet nel mirino.