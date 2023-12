(Di venerdì 15 dicembre 2023) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto sull'delda titolare. Mentre Bennacer...

Probabili formazioni Atalanta - Salernitana: sedicesima giornata Serie A 2023/2024

...uomini di Gasperini vogliono dare continuità dopo l'acuto e la conseguente vittoria contro il,... QUI ATALANTA -in difesa per Gasperini che deve sopperire anche all'assenza di Tolti in ...

Milan, col Monza è ancora emergenza in difesa: Pioli pensa a una "sorpresa" Fantacalcio ®

Milan emergenza totale! Pronto Simic in difesa. E Bennacer… Pianeta Milan

Zlatan parla con tecnico e con la società: Europa League e quarto posto sono gli obiettivi, ma serve ritrovare lo spirito

Zlatan parla con tecnico e con la società: Europa League e quarto posto sono gli obiettivi, ma serve ritrovare lo spirito ...

La Gazzetta dello Sport: "Toro 4x2, quante alternative in mediana"

Finalmente il tecnico può scegliere e non c'è più emergenza in infermeria. "Toro 4x2: da Tameze a Ricci, quante alternative in mezzo al campo" titola La ...