Milan | emergenza in difesa | spazio a un giovane

(Di venerdì 15 dicembre 2023)totale in casain vista del match contro il Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pioli schiererà...

Milan - Monza, probabili formazioni: Simic favorito come titolare

A due giorni da- Monza, Pioli deve ancora fare i conti con l'in difesa: ecco le possibili soluzioni, con Marco ...

Milan emergenza totale! Pronto Simic in difesa. E Bennacer… Pianeta Milan

Milan, col Monza è ancora emergenza in difesa: Pioli pensa a una "sorpresa" Fantacalcio ®

Rubriche: vai alla sezione

Mentre Milan, Roma e Lazio andranno a caccia di difensori e la Juve di un centrocampista, ai nerazzurri serve un'alternativa valida a Thuram e Lautaro: Taremi il preferito ...

Milan, verso il Monza: mossa a sorpresa in difesa

Il Milan torna in campo domenica a pranzo contro il Monza di Palladino per blindare il terzo posto valevole per la prossima Champions League.