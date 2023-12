Migliorano le condizioni di Zeman | la decisione a sorpresa dei medici

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Zdenekè stato dimesso alle 14 dalla clinica Pierangeli di Pescara. Il tecnico biancazzurro martedì ha accusato un malore e gli è stata diagnosticata una 'ischemia transitoria'. Dopo gli accurati accertamenti nella casa di cura del capoluogo adriatico, l'allenatore della squadra del Pescara calcio è stato dimesso in anticipo di un giorno, rispetto al previsto. Misterdovrà stare a riposo per diversi giorni ed evitare un sovraccarico di lavoro e soprattutto evitare le sue sigarette. Domani nel primo pomeriggio il tecnico ex Roma e Lazio incontrerà la sua squadra, ma non coordinerà gli allenamenti e seguirà da casa, davanti alla televisione, la sfida di calcio contro l'Ancona, valida per il Campionato di serie C, in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Del Conero nella città capoluogo di regione delle Marche. Gli ultimi esami - è ...