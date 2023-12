Microsoft Azure OpenAI | Anteprima di GPT-4 Turbo con Vision per un’IA Multimodale

L'attacco informatico a effetto domino che ha messo ko gli enti pubblici in Italia

Per questo l'azienda ha migrato i sistemi su. Ma ha dovuto anche convalidare il nuovo protocollo di connessione allo Sdi con Sogei, la società informatica dello Stato, motivo per cui ...

Cosa succede giovedì alle azioni Microsoft Benzinga Italia

Microsoft e Oracle ampliano la partnership per fornire Oracle Database Services su Oracle Cloud Infrastructure in ... Microsoft News

Cosa succede giovedì alle azioni Microsoft

La mossa è in netto contrasto con la strategia iniziale dell'azienda, annunciata nel 2019. Questo sviluppo arriva tre anni dopo l'acquisizione di LinkedIn da parte di Microsoft per 27 miliardi di ...

Windows AI Studio e Phi-2: ottimizzare i modelli generativi in locale con WSL

Windows AI Studio: cos'è e come funziona il componente che si integra con VS Code e permette di ottimizzare i modelli generativi in locale.