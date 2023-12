Microsoft Aggiorna Catch Up di Word | Excel e PowerPoint per il Web

(Di venerdì 15 dicembre 2023)ha introdotto importantimenti per le versioni web delle app, disponibili per gli abbonati a365. Queste migliorie sono state concentrate sulla funzioneUp. La funzioneUp permette agli utenti di tenere facilmente traccia degli ultimi commenti e delle modifiche … ?

Google prova l'eliminazione dei cookie di terze parti in Chrome

... ad esempio sela pagina più volte, verrà fornita un'opzione per riattivare ...85% di market share nel mercato dei browser a livello mondiale, seguito da Safari con il 20,04% e da...

Aggiornamenti Microsoft dicembre 2023, corrette 34 vulnerabilità di cui una zero-day: i dettagli Cyber Security 360

Microsoft aggiorna Windows 11 e 10 con il Patch Tuesday di dicembre TuttoTech.net

Aggiornamenti Microsoft dicembre 2023, corrette 34 vulnerabilità di cui una zero-day: i dettagli

Il Patch Tuesday del mese di dicembre 2023 affronta un totale di 34 vulnerabilità , di cui una zero-day per la quale risulta essere già disponibile in rete un Proof of Concept. Ecco tutti i dettagli e ...

Windows 12 potrebbe arrivare molto presto, Microsoft rivoluzionerà l’OS

Il debutto di Windows 12 potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare. La nuova generazione del sistema operativo di Microsoft è conosciuta nel ...