Mick Jagger torna a Siracusa | Mi prendo una pausa e scrivo

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - Reduce dalle fatiche di "Hackney Diamonds", l'album di inediti dei Rolling Stones pubblicato lo scorso ottobre,to aper prendersi "una" di riposo e impegnare il proprio tempo a "scrivere". "Taking a break in Italy and doing some writing", ha scritto su Facebook il leader della leggendaria band inglese accompagnando la pubblicazione di diverse foto. In queste foto, commentate e condivise da migliaia di fan nel giro di poche ore, si scorge il rocker in alcuni luoghi simbolo di: in piazza Duomo, affacciato da uno dei balconi di Palazzo Beneventano del Bosco; nel parco archeologico di, nell'area del Castello Eurialo e poi davanti ad un peschereccio dal nome Madonna delle Lacrime di. ...