Meteo Roma | allerta gialla per il vento forte

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)– A partire dal mattino di oggi venerdi 15 dicembre 2023 , e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca su tutto il territorio regionale, con ulteriori rinforzi specie sui settori settentrionali, appenninici e costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. A seguito dell’per il, il Sindaco diRoberto Gualtieri ha firmato un’Ordinanza per la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2023 e fino a cessata emergenza. Limitazione della circolazione su alcune strade. Raccomandazioni alla cittadinanza per l’accesso, transito e circolazione nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche.