Meret | l’agente | «Il Napoli in difficoltà anche perché ha perso Giuntoli»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Federico Pastorello, agente del portiere del, Alex, parla della situazione dell’estremo difensore azzurro in una intervista a TuttoMercatoWeb A che punto siamo con il rinnovo dial? «Per quanto riguardain questo momento non è importante parlare dei singoli, ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a. La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’èl’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, asi sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro» Sulla situazione del ...