Mercedes Classe A e B | l’entry-level per tutti i gusti al mondo della Stella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel dinamicodell’industria automobilistica,-Benz ha sempre ricercato l’innovazione, con un costante e progressivo innalzamento dell’asticella per quanto riguarda i contenuti di serie in tutte le sue vetture. Due delle sue creazioni più recenti, laA e laB, sono un esempio tangibile di tale ricerca. Entrambe le vetture sfoggiano un design audace e contemporaneo, testimoniando l’evoluzione stilisticacasa automobilistica. LaA si presenta con una vocazione più dinamica, mentre laB può essere considerata come un piccolo suv. Il comune denominatore è la forte personalità, visibile già dal frontale con la distintiva griglia a calandrata incorniciata nei ...