Meno Co2 e 3 miliardi di risparmi in bolletta grazie al superbonus per le ristrutturazioni. Ma a caro prezzo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gli interventi per aumentare l’efficienza energetica di case e aziende italiane, finanziate soprattutto con il ricorso al, hanno garantitoinper 3di euro solo nel 2022. La stima è contenuta nel rapporto annuale dell’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie e l’energia. Inoltre “Le minori importazioni di petrolio e gas (garantite dall’efficientamento, ndr) equivalgono a una riduzione delle emissioni di Co2 di circa 6,5 milioni di tonnellate e uno di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio”, una quantità di greggio e gas che vale appunto circa 3. Si tratta di “un risultato – spiega ancora l’Enea – che avvicina sostanzialmente l’Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull’efficienza energetica”. Gli ...

