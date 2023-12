Meloni soddisfatta da summit europeo Ma su Patto di stabilità trattativa difficile

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Giorgiariparte da Bruxelles "" per i risultati del Consiglio, anche se 'monco' per il veto ungherese sul bilancio e il mancato accordo sul Medio Oriente. Un, rivendica ancora una volta, in cui l'Italia ha avuto "un ruolo da protagonista" per la sua capacità di "parlare con tutti", anche con Viktor Orban - protagonista 'negativo' della riunione - che non è riuscita a convincere appieno. Il vertice ha visto il via libera all'avvio dei negoziati per l'ingresso di Ucraina (con l"astensione' proprio di Orban) e Moldavia, mentre per quanto riguarda la Bosnia Erzegovina i negoziati inizieranno una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione. Un risultato "molto importante", sottolinea la presidente del Consiglio, anche per il bilanciamento sui Balcani Occidentali ...