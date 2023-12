Meloni | Non posso dare l' ok a un patto che nessun governo potrebbe rispettare

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Al termine del Consiglio europeo Giorgiaha dichiarato che sulla riforma deldi stabilità le posizioni sono ancora abbastanza distanti ma che "non è impossibile trovare un accordo"

Superbonus, Confedercontribuenti chiede proroga per unifamiliari e condomini

...beneficiare dell'aliquota del 110% - auspica un cambio di atteggiamento da parte del governo... "Queste cifre dimostrano che il SuperBonus è stato un successo euno spreco di risorse ...

Di Maio fa ironia, 'solidarietà a Meloni, non protetta da staff' Agenzia ANSA

Mes, le bufale di Meloni: “il fax” esibito da Giorgia Non è un fax Il Fatto Quotidiano

Meloni: Ruolo Italia con Orban Abbiamo ottenuto i primi risultati, importante dialogare con tutti

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 "Io ho fatto esattamente quello che avevo detto che avrei fatto. Penso che si è molto più utili quando si ha la facoltà di parlare con tutti e quando si cerca un ...

MIGRANTI, MELONI: PATTO ITALIA-ALBANIA NON PENSO SERVA PIANO B

Bruxelles, 15 dic – "Uno stop al Patto Italia-Albania Sono ottimista che non accada, ma non mi infilo nelle questioni di una nazione sovrana, al momento comunque non abbiamo bisogno di un piano B e s ...