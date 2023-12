Medjugorje Messaggio per oggi | come Satana ci porta alla rovina

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La Madonna nel suoscelto per, vuole metterci in guardia da un grave pericolo per la nostra anima. Purtroppo ignoriamo sempre di più le terribili conseguenze che il peccato provocanostra anima. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la L'articolo proviene da La Luce di Maria.