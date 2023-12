Mediaset | Fido fa bene allo share | il clamoroso effetto-quattro zampe sugli ascolti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dalla parte degli animali) Secondo Assalco (Associazione Nazionale Imprese per Alimentazione e Cura Animali da Compagnia), il 42% delle famiglie italiane possiede almeno un animale domestico. Gli amici aormai sono una componente quasi “istituzionale” ma anche ludico-affettiva della nostra quotidianità. Per quanto riguarda i single, oltre 8 milioni per l'Istat, in alcuni casi la convivenza con cani o gatti acquista una funzione quasi terapeutica. Si spiega anche così il buon ascolto di rubriche e programmi disseminati nel palinsesto dedicati a queste realtà. Il Tg5 la domenica con L'arca di Noè sfiora 3 milioni di spettatori col 19% di, su Rete 4 la domenica mezzogiorno c'è l'appuntamento fisso con Michela Brambilla ...