Me Contro Te | gli youtuber più amati dai più piccoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Componenti: Sofia Scalia, Luigi CalagnaCittà di provenienza: PalermoPiattaforme: YouTube, Instagram, TikTokCategoria:Chi sono i MeTe MeTe è il nome del progetto di Sofia Scalia e Luigi Calagna, una coppia di tiktoker esiciliani nati a Palermo rispettivamente 1997 e nel 1996. La loro passione per la musica e per il divertimento li ha portati a creare dei video in cui si sfidano, si scherzano e si divertono, usando la loro creatività e il loro carisma. Il loro stile è ironico, originale e coinvolgente, e i loro video sono spesso virali. Sofia e Luigi hanno aperto il loro canale YouTube nel 2014 con il nome di MeTe, ispirandosi al titolo di una canzone di Tiziano Ferro. Qui hanno iniziato a pubblicare video in cui si mettono alla prova con challenge, ...