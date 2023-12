McDonald' s raccoglie 13 tonnellate rifiuti in 160 tappe in tutta Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 3.200 sacchi, pari a circa 13di, raccolti da più di 6.500 volontari: questi i numeri da record della terza edizione dell'iniziativa di's “Le giornate insieme a te per l'ambiente” – il progetto dedicato alla lotta contro il littering, ossia dell'abbandono deinell'ambiente – che ha visto 160in, fra aprile e dicembre 2023.Le attività di riqualificazione e vicinanza al territorio hanno visto all'opera i dipendenti di circa 200 ristoranti di's, impegnati in oltre 160, insieme con più di 100 tra scuole, società sportive e associazioni locali. Quest'edizione ha visto per la prima volta anche la partecipazione di alcuni partner di ...