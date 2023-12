Mazzarri esulta | altro recupero in arrivo | succederà con il Cagliari

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ottime notizie per Walter: il tecnico pronto a recuperare un titolarissimo in vista della sfida al. Il Napoli non sta vivendo un’annata facile. Gli azzurri sono fuori da ogni lotta per il titolo dopo sole 15 giornate di Serie A. Il Napoli, inoltre, ha dovuto affrontare anche un cambio di allenatore, passando da Rudi Garcìa a Walter. La missione del tecnico di San Vincenzo non è facile. Il tecnico deve risollevare la squadra sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. La preparazione atletica svolta da Garcìa nel corso degli allenamenti di quest’estate non ha dato i frutti sperati e il Napoli ha perso gamba e brillantezza. Gli infortuni di natura muscolare, poi, si sono moltiplicati in questo avvio di stagione. Tra questi c’è anche quello di Mario Rui.Mario Rui: ...