Maxi operazione di polizia negli ambienti trap | 40 arresti in 14 province 

Leggi su agi

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - È in corso in queste ore una vastadelladi Stato che sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dallo Sco (Servizio centrale operativo) in 14 province (Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona), teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali giovanili. Gli interventi hanno riguardato soprattutto aree di aggregazione giovanile e contesti contigui al mondo deiper. L'attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle SISCO competenti, che, dopo preliminari investigazioni e anche mirati monitoraggi di alcuni social su soggetti e luoghi ritenuti connessi alle devianze giovanili, hanno valorizzato il patrimonio informativo acquisito nell'ambito dell'azione di contrasto alle baby gang e allo street ...