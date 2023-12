Maxi operazione contro gang giovanili | 40 arresti in tutta Italia

(Di venerdì 15 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Vastadella Polizia di Stato che sta impiegando oltre 500 agenti, coordinati dallo Sco, in 14 province (Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona), teatro di recenti episodi delittuosi riconducibili a gruppi criminali. L’attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle Sisco competenti, che, dopo preliminari investigazioni e anche mirati monitoraggi di alcuni social su soggetti e luoghi ritenuti connessi alle devianze, hanno valorizzato il patrimonio informativo acquisito dagli uffici della Polizia di Stato nell’ambito dell’azione di contrasto alle babye allo street bullying.A supporto degli Uffici investigativi hanno operato 135 equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine ...

Truffe online per acquistare vestiti di alta moda: da Verbania arresti in tutta Italia

Truffe online ai titolari di conti correnti bancari per comprare vestiti di celebri griffe della moda. E' scattata questa mattina l'"Sfarzo criminale" , ilblitz dei carabinieri di Verbania di Napoli, coordinato dalla Procura della città campana. I militari sono impegnati nell'esecuzione di diversi provvedimenti ...

Maxi operazione di Solaro, il plauso e i ringraziamenti del sindaco Moretti Il Saronno

Faenza. Maxi frode fiscale da 20 milioni: 10 indagati e sequestri per 2 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale di ...

È in corso in queste ore una vasta operazione della Polizia di Stato che sta impiegando oltre 500 operatori coordinati dal Servizio centrale operativo in 14 province, tra le quali Palermo e Catania ...