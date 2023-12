(Di venerdì 15 dicembre 2023)(promo Rai) Duodiper unaper ladicon le Stelle, in onda domani sera (sabato 16 dicembre) su Rai 1. Oltre a procedere con il ripescaggio tra gli eliminati e a decretare le coppie finalistediciottesima edizione, Milly Carlucci accoglierà in pista gli attori Max. Un’ospitata che non arriva a caso nello show danzante del sabato sera:, che balleranno rispettivamente con Alessandra Tripoli e Filippo Zara, sono infatti i protagonisti de La seconda chance, commedia fantasy diretta da Umberto Carteni che andrà in onda, su Rai 1, venerdì 29 dicembre. A ...

Vestiti per le feste di Natale e Capodanno

... shopping! Ma come scegliere i capiSu cosa puntare Se le ispirazioni in fatto di look ... Courtesy of Press Office Abito con spalle scoperte e maniche a sbuffo&CO. Credits: it.maxandco.com ...

Max Giusti "in arrivo" ad Ancona, il comico lancia il capodanno: «Ci divertiremo come pazzi» | VIDEO AnconaToday

Negoziati Ucraina in Ue, Gentiloni: Momento storico e sconfitta per Putin

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 "E' una giornata storica e certamente l'apertura dei negoziati non è l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Ci vorranno molti anni e molte riforme, non sol ...

Max Giusti e Gabriella Pession ballerini per una notte della semifinale di Ballando. Ospiti d’eccezione Susanna Salvi e Claudio Cocino

Duo d’eccezione di ballerini per una notte per la semifinale di Ballando con le Stelle, in onda domani sera (sabato 16 dicembre) su Rai 1. Oltre a procedere con il ripescaggio tra gli eliminati e a de ...