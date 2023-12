Matteo Berrettini | divorzio e svolta radicale | la scelta del tennista

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Vuole voltare pagina,, lasciarsi alle spalle un lungo periodo no (sportivamente parlando) e ripartire nel 2024 per tentare di replicare il suo biennio di grazia, tra 2021 e prima metà del 2022, con in serie la storica finale a Wimbledon, due titoli di fila sull'erba del Queen's, la semifinale agli Australian Open e il numero 6 nel ranking Atp, il punto più alto mai raggiunto nella classifica mondiale. Per cambiare rotta, il 27enneromano ha deciso di mollare il vecchio allenatore, Vincenzo Santopadre, e affidarsi alle mani sapienti di Francisco Roig. L'infortunio agli Us Open ha tenuto lontano The Hammer (il martello) dai campi togliendogli anche la soddisfazione di vivere dal campo il trionfo dell'Italia in Coppa Davis.non ha mancato però di sostenere i compagni, ...