Mattarella | con allargamento dell' Unione europea servono le riforme

(Di venerdì 15 dicembre 2023) AGI - "Oltre ad ampliare il numero dei suoi membri, l'dovrà mettere mano a quel complesso diistituzionali necessarie per renderla in grado di affrontare, con efficacia e tempestività, le sfide del nostro tempo, offrendo l'esempio di una comunità che, attraverso il dialogo e il negoziato, contribuisce in maniera ancora più rilevante alla causaa pace ea collaborazione internazionali". Lo ha detto Sergionella cerimonia di auguri al Corpo diplomatico. "Numerose - ripeto - sono le istanze che l'agenda internazionale propone e di grande impatto le scelte che una comunità come l'può compiere, a partire dal clima. Le iniziative recentemente assunte in sedein materia di ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Come ogni costruzione umana, l'Unione europea non è perfetta: è un cantiere permanente, da puntellare quotidianamente ... (liberoquotidiano)

Colle,su Patto stabilità serve pazienza

...il lavoro di tutti,unendo resilienza, chiarezza e pazienza, come serve per la conclusione dei negoziati in atto per il Patto di stabilità e crescita". Lo ha detto il Presidentealla ...

Mattarella: "Chiudere con pazienza i negoziati per il Patto di Stabilità" AGI - Agenzia Italia

Mattarella: «Su Patto stabilità ferma chiarezza e pazienza. In Europa serve il voto a maggioranza» Il Sole 24 ORE

Mattarella: in Ue chiarezza e pazienza per chiudere su Patto di stabilità

Lunedì, 18 dicembre 2023 Home > aiTv > Mattarella: in Ue chiarezza e pazienza per chiudere su Patto di stabilità Roma, 18 dic. (askanews) - "Per sua stessa natura l'Ue deve evolvere per non arretrare ...

AMBASCIATORI, MATTARELLA: IMPEGNO PREZIOSO

Roma, 18 dic - “Gli ambasciatori d'Italia devono operare con la responsabilità di manifestare in modo concreto la vocazione del nostro Paese ad agire per una comunità internazionale in pace, stabile e ...