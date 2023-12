Mattarella | ' aggiornare e rafforzare istituzioni in sistema multilaterale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "L'ondata di destabilizzazione delle regole adottate dalla comunità internazionale, e che portò alla creazione delle Nazioni unite, è davanti a tutti noi. I pretesti sono i più diversi: con approccio inammissibile c'è chi giustifica gli attacchi come desiderio di costruire un nuovo ordine internazionale, più rispettoso di nuovi equilibri affacciatisi. Il mondo in questi decenni è cambiato ma l'esito dei conflitti non gli recherebbe mai un ordine più rispettoso e più giusto. Se si desiderano realizzare regole epiù rispondenti è certamente produttivo ed efficace procedere all'impresa quando si è in pace". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno. "È la pari dignità tra tutti i soggetti internazionali -ha ...