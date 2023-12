MasterChef Italia 13 | chi è il giudice ombra | due ipotesi sulla sua identità

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il, la grande novità di13, è innanzitutto una figura che aiuterà i tre giudici classici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Insieme dovranno valutare i grembiuli grigi, i concorrenti che non hanno ottenuto un parere positivo unanime ai Live Cooking. Unici indizi per risalire alla sua: è molto alto e imponente e dalla silhouette si intravedono dei capelli leggermente lunghi. Sono un paio leche nelle ultime ore si sono fatte strada sul web. Quella più plausibile sembra quella di Davide Scabin, celebre chef del Carignano, ristorante del Grand Hotel Sitea di via Carlo Alberto a Torino, che nelle edizioni passate è spesso stato Ospite del cooking show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Secondo ...