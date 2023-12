‘Marry My Husband’ | su Prime Video il k-drama su tradimenti e vendetta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Arriverà l’1 gennaio in esclusiva suil K-Marry My Husband. Una serie targata tvN e Amazon Original, prodotta da Studio Dragon, pronta a sbarcare in 240 paesi: gli episodi, dopo il debutto, andranno in onda ogni lunedì e martedì. Ma di cosa tratta Marry My Husband? Basata su una web novel, la serie è una revenge story: una donna allo stadio terminale di una malattia scopre che il marito e la sua migliore amica hanno una relazione. Nel cast, la regina dei rom-com Park Min Young (che abbiamo visto in Love in Contract) nei panni della protagonista tradita Kang Ji-won. La sua migliore amica Jung Su-min è interpretata da Song Ha Yoon, mentre il marito Park Min-hwan da Lee Yi Kyung. Dopo la scoperta del tradimento, Min-hwan uccide Ji-won. Ji-won, tuttavia, per uno strano destino viaggia indietro nel tempo di 10 anni ...

