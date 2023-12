Marco Monsurrò | un napoletano al vertice di Europgen | Associazione Ue dell’industria dei Gruppi Elettrogeni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’Assemblea generale di, l’europea che rappresenta e promuove gli interessidei, ha eletto alla presidenza l’italiano, presidente di Generazione Distribuita (Anima Confindustria) e Ad di Coelmo Spa. Si tratta di un importante riconoscimento anche per le aziende italiane del settore e per la stessa Generazione Distribuita – Motori, Alternatori, Accessori e, che si è costituita in Anima Confindustria appena nel 2021 e che si è subito messa in evidenza per dinamicità e iniziative. Tra queste, la nuova fiera europea di settore “DPE – International Electricity Expo”, la cui prossima edizione si terrà a Rimini i prossimi 28 febbraio – 1 marzo 2024 ...