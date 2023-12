Marco Liorni nuovo conduttore de L’Eredità | l’annuncio della Rai

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 15 dicembre 2023)(US Rai) La decisione è stata presa da qualche settimana, ora è ufficiale:è ilde. Niente Pino Insegno, dunque, inizialmente annunciato alla guida del quiz del preserale di Rai 1 per il post Insinna. La nuova stagione del gioco più longevotelevisione italiana andrà in onda da martedì 2 gennaio 2024, tutti i giorni alle 18.45. Ecco le nuove Professoresse. C’è una “figlia di” Prodotto in collaborazione con Banijay Italia (la società che ha chiesto la testa di Insegno),dipresenterà novità rispetto al passato, a cominciare da alcuni giochi come “Tris” e “100 secondi”, e le professoresse, che saranno Michelle Masullo (la ragazza che Jo ...