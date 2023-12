(Di venerdì 15 dicembre 2023) "è meglio 'e". Viene da pensarlo, se qualcuno avesse dei dubbi, dopo che sei maglie n.10 dell'Argentina che laha indossato in partita ai Mondiali vinti in Qatar sono state ...

Maradona - Messi, una maglia del 'Pibe' vale più di 6 della Pulce

è meglio 'e". Viene da pensarlo, se qualcuno avesse dei dubbi, dopo che sei maglie n.

Maradona-Messi, una maglia del 'Pibe' vale più di 6 della Pulce Agenzia ANSA

CURIOSITA' - Maradona-Messi, una maglia del Pibe de Oro vale più di sei della Pulce Napoli Magazine

Maradona-Messi, una maglia del 'Pibe' vale più di 6 della Pulce

"Maradona è meglio 'e Messi". Viene da pensarlo, se qualcuno avesse dei dubbi, dopo che sei maglie n.10 dell'Argentina che la Pulce ha indossato in partita ai Mondiali vinti in Qatar sono state acquis ...

Lionel Messi, mito argentino dell'Inter Miami guarda già oltre il calcio: il nuovo accordo firmato, è "official icon"

In qualità di official icon, Leo Messi darà il benvenuto alla nave della compagnia Royal Caribbean in calendario a Miami a gennaio 2024 nell'ambito di un evento ...