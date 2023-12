Manovra | voto di fiducia in Senato C' è la data

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo una settimana di empasse è arrivato l'accordo in Commissione Bilancio sui tempi di approdo dellain aula al: la discussione generale inizierà nel pomeriggio del 20 dicembre, mentre ildisi concluderà il 22 entro le 13. Un meccanismo studiato per consentire una discussione piena degli emendamenti in Commissione a Palazzo Madama ma anche di inviare il testo dellaalla Camera già nel pomeriggio del 22 dicembre e di incardinarlo subito alle Commissioni competenti, con la discussione in Aula a Montecitorio che potrebbe durare dal 27 al 29 in modo da concludersi prima di fine anno. Ora l'accordo verrà ratificato dalla conferenza dei capigruppo. Da giorni maggioranza e opposizioni discutevano sia del calendario dei lavori sia dei temi degli emendamenti da considerare ...