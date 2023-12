Manovra Bonelli AVS | iniqua dal punto di vista sociale e ambientale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) POLITICA – “Giorgia Meloni racconta un’Italia che non esiste solo grazie alla propaganda a reti unificate. Laeconomica della premier Meloni èdaldi”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo, ai microfoni dei cronisti nei pressi di Montecitorio. “Taglia pensioni, trasporti e sanità e toglie 3 mld di euro al sud per finanziare il giocattolo di Salvini, ovvero il Ponte sullo Stretto di Messina mentre il trasporto pubblico nel nostro Paese è in ginocchio. Intanto, in Europa, gli alleati di questa maggioranza, ovvero Orban, sta bloccando il bilancio dell’UE: questo è fatto molto grave. L’Italia al contrario ha bisogno di maggiore Europa, di una politica fiscale comune, di una ...