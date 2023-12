Manninger | «Scudetto | Inter sta facendo bel percorso ma la Juventus…»

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Alex, ex portiere della Juventus, ha parlato della corsache vede la squadra bianconera seconda alle spalle dell’– Queste le parole di Alex, ex portiere della Juventus, a SportItalia sulla squadra bianconera che sta tenendo il passo dell’per lo. «Lo può vincere? Quello che emerge da questo inizio di campionato è che qualcosa c’è sotto: le possibilità la Juve se le sta creando, ce l’ha. Milan e Napoli mi sembrano più defilate, l’purtroppo ha creato una grande squadra che staun bel, ma i bianconeri sono lì». Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

