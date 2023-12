Manicure giapponese | come funziona il trattamento per le unghie

Quattro nuove spa da provare a Londra

Il pezzo che mancava… Progettato come un tempio, regala un'autentica sensazione ... Come , la manicurist delle star , che esegue le suafrancesi, molto famose su Instagram. E ...

Manicure giapponese, perfetta per chi ama unghie acqua e sapone (e rinforzate) Vanity Fair Italia

Manicure giapponese per unghie naturali e curate senza smalto Cliomakeup

Tutto sulla Manicure detox salva Unghie che viene dal Giappone!

Se avete dunque esagerato con i trattamenti gel o addirittura con tecniche di ricostruzione, è il momento di darci un taglio, regalate una pausa sana alle vostre unghie grazie alla Manicure Giapponese ...

Apri il menu di navigazione

Le Sweater Nails o Jumper Nails, in italiano unghie a maglioncino, si possono realizzare in tante versioni, in salone o comodamente da casa, e si adattano a unghie di tutte le lunghezze. Ci sono ...