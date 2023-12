Manfredi e il sospetto di un conflitto di interesse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 15 dicembre 2023)gate e le mani sulla città. Napoli è in attesa che il Magnifico Rettore, protagonista di magnifici emolumenti, ghiotte consulenze e percettore di denari in maniera illegittima, risponda alle domande che gli sono state poste e che sinora ha eluso. Sostiene che i fatti sono vecchi ma ciò non è vero. Sostiene di essere innocente ma che ha deciso di pagare (un raro caso di filantropo di ultima generazione) perché altrimenti il processo sarebbe durato a lungo (le indagini sono state lunghe, ma il processo innanzi alla Corte dei Conti è breve). In realtà le prove sono importanti ed aveva puntato su pagare meno (molto meno) e silenziare tutto (operazione fallita). E persino adesso non vuole dire chi sono i committenti degli indebiti incarichi ricevuti. I collaudi sono pericolosi per un pezzo di classe dirigente napoletana, i meno giovani ricorderanno lo scandalo dei ...